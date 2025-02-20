Москвич за четыре месяца обокрал 10 домов на три миллиона рублей

Полиция задержала москвича, который пробирался в чужие дома и воровал ценные вещи. За четыре месяца он украл в общей сложности три миллиона рублей. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.

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— Полицейские установили причастность 43-летнего жителя Москвы, ранее судимого за аналогичные преступления, к 10 кражам из домов, совершенным с ноября 2024 года по февраль этого года на территории города Наро-Фоминска. Материальный ущерб составил около трех млн рублей, — написали в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным следствия, мужчина заранее искал дома, в которых не было жильцов, отключал сигнализации, вытаскивал гвоздодером окна и проникал внутрь. Из помещений он забирал деньги, ювелирные украшения и другие ценности.

Ранее вор-домушник ограбил коттедж директора строительной фирмы и скрылся, угнав автомобиль Porshe. Мужчина проник в дом и забрал из сейфа миллион рублей, тысячу долларов и две тысячи евро.