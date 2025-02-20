Сын погибшей в поезде на Шри-Ланке россиянки рассказал о трагедии

Сын погибшей на Шри-Ланке российской туристки заявил, что она не заметила опасный участок железной дороги и выпала из вагона поезда, когда ее фотографировала подруга. Об этом мужчина рассказал РЕН ТВ.

Ранее появились сообщения, что 53-летняя россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи на подножке поезда во время его движения. По данным РЕН ТВ, перед началом поездки гид проводил инструктаж об опасности таких фотосессий. Сын женщины рассказал, что ее фотографировала подруга. Он подчеркнул, что его мать держалась за поручни.

«И в этот момент, когда ее фотографировала подруга, было какое-то сужение перед туннелем и был камень огромный какой-то. Она его не увидела, смотрела в другую сторону», - рассказал мужчина.

В результате россиянка «ударилась и вылетела» из вагона. Поезд остановили, женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Дело о гибели туристки расследуется местной полицией. По словам сына погибшей, расследование должно подтвердить, что смерть была несчастным случаем.