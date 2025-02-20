Вертолет санавиации сел на подготовленную пену в Ставрополе

Вертолет санитарной авиации, который, по сообщениям СМИ, терпел крушение в Ставрополе, успешно сел на снег, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил 112.

— «Ансат» санавиации с неполадками винта выжег топливо и сел на снежную поверхность. Пилотам удалось сделать все максимально аккуратно, — говорится в публикации.

В ней уточнили, что на борту вертолета находились два пилота и два медицинских сотрудника, передает Telegram-канал 112.

20 февраля появились сообщения, что вертолет санавиации с экипажем из четырех человек на борту терпит крушение в Ставрополе, описывая круги над аэропортом в попытке выработать топливо.

В этот же день СМИ сообщили о падении легкомоторного самолета RV-7 вблизи села Новоликеево в Кстовском округе Нижегородской области. На его борту находились два пилота, которые погибли в результате произошедшего.