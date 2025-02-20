Вертолет санитарной эвакуации готовится к аварийной посадке в Ставрополе

Вертолет санитарной авиации кружит над аэропортом в Ставрополе, пытаясь выработать топливо. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, у вертолета «серьезные проблемы с винтом».

Сейчас пилоты готовятся к аварийной посадке, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В аэропорту Ставрополя готовится к аварийной посадке вертолет «Ансат» санитарной авиации. На борту двое летчиков и двое медиков», - уточнил источник издания.

Ранее в Турции вертолет скорой помощи врезался в научно-исследовательскую больницу города Муглы. В результате крушения погибли два пилота, врач и медицинский работник.