Против учительницы, давшей пощечину ученику в Самаре, завели дело

В Самаре учительница ударила школьника по лицу. Это попало на видео, которое затем опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

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Об инциденте, произошедшем в школе № 127 в поселке Управленческий, стало известно 19 февраля. На записи, сделанной присутствующими в классе детьми, слышно, как женщина просит у мальчика дневник, но тот отказывается выполнить ее требование. После чего она подняла на ребенка голос и дала ему пощечину. Ролик быстро распространился по самарским новостным пабликам и привлек внимание правоохранителей.

В СУ СКР по Самарской области сообщили, что против педагога возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Проверку по факту произошедшего также начали в региональной прокуратуре.

До этого шестиклассник из Москвы обвинил учительницу младших классов в побоях. Факт рукоприкладства в школе отрицают, в ситуации уже разбираются правоохранительные органы.