Оперативные службы опровергли появившиеся в СМИ сообщения о терпящем бедствие сухогрузе «Павел Грабовский» в Азовском море.

Об этом сообщает ТАСС.

«Там никто не терпит никакого бедствия, проводятся ремонтные работы», — заявили в оперативных службах.

Там отметили, что судно стоит на якорной стоянке в порту Азов. В диспетчерской службе также сообщили, что не получали информацию о том, что судно терпит бедствие.

Сухогруз терпит бедствие в Азовском море

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что сухогруз «Павел Грабовский» с тремя тысячами тонн кукурузы терпит бедствие в Азовском море. По информации Telegram-канала, сухогруз направлялся из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун. Там отмечали, что «Павел Грабовский» начал тонуть еще днем 16 февраля в районе порта Азов, получив пробоину. При этом уточняется, что команда не подавала сигнал бедствия, а только попросила разрешение зайти в порт Азов. Судно ходит под флагом Панамы и принадлежит компании VI-ZA SUN LTD.