Турция не разрешила сесть самолету из Сочи из-за поломки системы опознавания

Турция не пустила в свое воздушное пространство российский самолет из-за неработающего ответчика — устройства для автоматической передачи информации с воздушного судна в ответ на запросные сигналы. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

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Инцидент произошел с Superjet 100, который летел из Сочи в Стамбул. На борту было 79 пассажиров, два пилота и три бортпроводника. После занятия эшелона пилоты получили сообщение об отказе одного комплекта вычислительной системы самолетовождения. Несмотря на это командир воздушного судна решил продолжить полет в точку назначения. При подлете к Турции авиадиспетчеры уведомили российских пилотов о проблемах со вторичным опознаванием борта и по этой причине запретили пересекать воздушное пространство страны.

В итоге пилоты решили перенаправить самолет обратно в Сочи. Турецкий авиадиспетчер доложил российским коллегам, что лайнер возвращается в аэропорт вылета из-за неблагоприятных атмосферных явлений в Стамбуле и неработающего ответчика.

После благополучной посадки в Сочи Superjet 100 отстранили от полетов для выполнения технических работ. Перевозчик отправил пассажиров в Стамбул на резервном самолете.