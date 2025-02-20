Жителя Крыма осудили по делу о шпионаже

Верховный суд Крыма приговорил 32-летнего жителя Ленинского района к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

"Преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год, шесть месяцев и штрафом в размере 100 тыс. рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в УФСБ по Крыму и Севастополю, 32-летнего жителя Ленинского района признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).

В суде установлено, что мужчина, будучи несогласным с проведением Россией специальной военной операции, в июне 2023 года вступил в сообщество в социальной сети, созданное и координируемое Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Житель Крыма получил задание и осенью 2023 года провел фото и видеосъемку мест дислокации Вооруженных сил РФ в Феодосии. За отправленную информацию он получил от куратора денежные средства.