Суд оштрафовал YouTube за нарушение правил распространения информации в интернете

Таганский районный суд Москвы наложил штрафы на платформу YouTube и мессенджер Telegram за «неисполнение обязанностей организатором распространения информации» в Интернете. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

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— Мировой судья судебного участка N 422 Таганского района города Москвы признал ЮТуб ЛЛС (YouTube LLC) <...> Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ <...> и назначено административное наказанию в виде административного штрафа в размере 80 тыс. рублей, — написали в Telegram-канале инстанции.

В начале февраля суд оштрафовал Telegram за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Аналогичный штраф по той же статье был получен мессенджером днем ранее.