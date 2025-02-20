Напавший на патруль ДПС в Москве признался в серии преступлений

Участник нападения на патруль ДПС в новой Москве признался в серийных преступлениях. Кадры первого допроса подозреваемого обнародовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Выяснилось, что дорожный патруль остановил светлый Nissan, отрабатывая ориентировку - на этой машине могли скрываться участники серийных краж мотоциклов. Инспекторы заметили эту машину на улице Александры Монаховой в Коммунарке. Пассажир и водитель иномарки набросились на офицеров. Тогда один из сотрудников МВД выстрелил в воздух - один из подозреваемых убежал, второй был задержан.

Во время допроса фигурант признался в кражах и нападении на полицейских, заявил о раскаянии. Ранее сообщалось, что столичное ГСУ СК возбудило уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".