Момент падения самолета под Нижним Новгородом попал на видео

На видео попал момент падения легкомоторного самолета в Нижегородской области. Об этом сообщает Baza.

Сегодня стало известно, что самолет Van’s RV-7 потерпел крушение на аэродроме Восточный и загорелся. Два человека, находившиеся на борту самолета, погибли.

На кадрах видно, как воздушное судно, летящее на небольшой высоте, делает переворот, после чего резко снижается, врезается в землю и загорается. При этом пламя охватывает весь борт RV-7.

Сообщалось, что прокуратура и Следственный комитет начали проверки после жесткой посадки самолета в Нижегородской области. Отмечалось, что следователи выясняют все обстоятельства и причины трагедии и проводят проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В городе Сан-Паулу в Бразилии ранее потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего не менее двух человек погибли и двое пострадали. Самолет упал на автобус и автомобиль.