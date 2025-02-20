На Урале подростка приговорили к девяти годам колонии за убийство девушки

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил подростка, обвиняемого в убийстве своей 17-летней подруги к девяти годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также в пользу родственников девушки взыскали 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также суд взыскал в пользу родственников погибшей компенсацию морального вреда на общую сумму 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молодой человек признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), вину он не признал.

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что вечером 6 августа 2023 года в квартире в микрорайоне Сортировочный в Екатеринбурге подросток из личной неприязни на почве ревности избил девушку и нанес ей ножевое ранение в область шеи. Девушка умерла на месте происшествия. Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области сообщали, что подросток сознался в убийстве и написал явку с повинной, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.