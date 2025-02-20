Дальнобойщик из Белоруссии попытался ввезти в РФ более 140 кг гашиша

Российские таможенники задержали мужчину, прибывшего из Белоруссии с партией гашиша на 350 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

© Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В ФТС заявили, что 43-летний задержанный перевозил в пустой фуре спрятанные наркотики общим весом более 140 килограммов. Фура прибыла из Белоруссии, при этом у водителя не было документов на транспортное средство.

Во время досмотра таможенники обнаружили тайник под спальным местом в кабине водителя. В тайнике оказалось 150 полимерных брикетов с «веществом темно-коричневого цвета и специфическим запахом». Экспертиза установила, что это гашиш.

Фотографии содержимого тайника опубликованы в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Прокуроры уточнили, что задержанный водитель - иностранный гражданин. Установлено, что он действовал в составе организованной группы.

Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы. Мужчину арестовали.

Ранее российские таможенники обнаружили в посылке из Калифорнии музыкальную колонку, внутри которой было спрятано 700 граммов марихуаны. Посылку нашла служебная собака в аэропорту Внуково.

Позже полицейские задержали 29-летнего адресата посылки. В его квартире обнаружили еще 500 граммов марихуаны. Мужчину арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.