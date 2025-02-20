Сухогруз с 3 тыс. тонн кукурузы тонет в Азовском море. Как сообщает Telegram-канал Shot, судно двигалось из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун.

По данным канала, речь идет о сухогрузе «Павел Грабовский». Он начал тонуть еще в воскресенье, 16 февраля, получив пробоину в районе порта Азов. Судно идет под флагом Панамы и принадлежит компании VI-ZA SUN LTD.

К месту выдвинулись два ледокола — «Капитан Демидов» и «Капитан Чудинов». При этом экипаж не посылал сигнал бедствия, а лишь попросил разрешения зайти в порт Азов для ремонта. Однако сделать это удастся лишь после того, как поднимется уровень воды — из-за осадки сухогруз может сесть на мель.

Ранее ЧП с судном произошло в порту Усть-Луга в Ленинградской области — там начал тонуть танкер Koala с 130 тысячами тонн мазута. Причиной стали взрывы в машинном отделении. Он сел на мель, а МЧС установило боновые ограждения вокруг танкера. Утечек нефтепродуктов не зафиксировано.