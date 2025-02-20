Сухогруз с кукурузой терпит крушение в Азовском море. Причиной стало пробитие недалеко от порта Азов.

«Сухогруз с кукурузой начал тонуть в Азовском море. Судно получило пробоину неподалеку от порта Азов», – сообщает Baza.

Судно шло под фагом Панамы. Сухогруз, загруженный тремя тысячами тонн кукурузы, вышел из Ростова и направлялся в турецкий Самсун.

После пробития моряки не стали посылать сигнал бедствия. Они запросили разрешение зайти в порт Азов, чтобы починить судно.

В данный момент к ним на помощь отправляются ледоколы «Капитан Демидов» и «Капитан Чудинов».

Накануне «ФедералПресс» выпустил биржу политиков.