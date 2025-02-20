В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

В районе села Новоликеево Нижегородской области разбился легкомоторный самолет RV-7. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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По информации издания, на борту находились два человека, которые серьезно пострадали. Как стало известно, после падения самолета с экстренными службами связался пилот, который сообщили, что воздушное судно загорелось.

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Информацию о происшествии с самолетом и травмировании двух человек подтвердили оперативные службы в беседе с ТАСС. По словам собеседника агентства, борт совершил жесткую посадку в районе аэродрома малой авиации Восточный.