В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

В Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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Уточняется, что инцидент произошел в районе села Новоликеево. На борту RV-7 находились 2 человека. Отмечается, что оба пилота погибли.

«После падения они были еще живы, командир даже сумел выйти на связь, но травмы оказались слишком серьезными – спасти авиаторов медики не смогли», – говорится в публикации.

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Информацию о происшествии с самолетом подтвердили оперативные службы в беседе с ТАСС. По словам собеседника агентства, борт совершил жесткую посадку в районе аэродрома малой авиации Восточный.