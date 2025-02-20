ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на ж/д в Сочи

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи с поличным задержан россиянин, готовивший по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ, диверсию на железнодорожном объекте, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Сочи пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 года рождения, подготавливавшего совершение диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ. Получив задание от куратора, фигурант изготовил три самодельных зажигательных устройства для осуществления поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. При подходе к месту совершения преступления подозреваемый задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.