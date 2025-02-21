ФСБ предупредила о вербовках россиян на "небольшие" диверсии

ФСБ предупреждает о вербовках россиян украинскими спецслужбами, которые предлагают быстрый заработок за "небольшие" диверсии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность, - подчеркнули в ЦОС. - Вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей".

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"Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения", - отметили в ФСБ.