Суд утвердил заочный приговор экс-депутату Госдумы Пономареву*

Апелляционный военный суд признал законным приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву*, осужденному заочно на 10 лет по делу об оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Пономарев* уехал из России в США в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Затем он переехал на Украину. В 2022 году был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд признал бывшего парламентария виновным в распространении заведомо ложной информации о ВС России и оправдании терроризма и приговорил его заочно к 10 годам лишения свободы.

Сегодня стало известно, что Апелляционный военный суд отклонил жалобу на приговор.

«Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения», - пояснил представитель суда.

Ранее в ФСБ возбудили против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. По информации спецслужбы, основанием для уголовного дела стали данные об учреждении Пономаревым* в 2022 году политического движения, поставившего своей целью изменение конституционного строя в России насильственным путем.

*Признан иноагентом и внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ.