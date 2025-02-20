Россиянина осудили на 10 лет за попытку подрыва администрации Таврийска

Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ к 10 годам лишения свободы за попытку подрыва здания администрации Таврийска Херсонской области. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"Подсудимый принял решение подорвать здание администрации города Таврийска Херсонской области. Довести до конца свой преступный умысел подсудимый не смог в связи с его задержанием 24 февраля 2024 года сотрудниками правоохранительных органов. Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме и со штрафом 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, гражданин России Юрий Прасолов в августе 2023 года нашел на свалке вещевой мешок, который перенес в свою квартиру. В нем фигурант обнаружил гранату и более 370 патронов различного калибра. В этот же период подсудимый принял решение подорвать здание администрации Таврийска Херсонской области. 4 февраля 2024 года он составил схему улиц и строений, расположенных вблизи здания администрации. В этот же день Прасолов прикрепил к имевшейся у него гранате винтовочные патроны для увеличения мощности взрывчатки.

После задержания в отношении фигуранта возбудили дело по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 (попытка теракта) УК РФ.