Россиянина осудили на 10 лет за попытку подрыва администрации Таврийска

Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ к 10 годам лишения свободы за попытку подрыва здания администрации Таврийска Херсонской области. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

Россиянина осудили на 10 лет за попытку подрыва администрации Таврийска
© РИА Новости
"Подсудимый принял решение подорвать здание администрации города Таврийска Херсонской области. Довести до конца свой преступный умысел подсудимый не смог в связи с его задержанием 24 февраля 2024 года сотрудниками правоохранительных органов. Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме и со штрафом 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, гражданин России Юрий Прасолов в августе 2023 года нашел на свалке вещевой мешок, который перенес в свою квартиру. В нем фигурант обнаружил гранату и более 370 патронов различного калибра. В этот же период подсудимый принял решение подорвать здание администрации Таврийска Херсонской области. 4 февраля 2024 года он составил схему улиц и строений, расположенных вблизи здания администрации. В этот же день Прасолов прикрепил к имевшейся у него гранате винтовочные патроны для увеличения мощности взрывчатки.

После задержания в отношении фигуранта возбудили дело по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 (попытка теракта) УК РФ.

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