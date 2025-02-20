В Морспасслужбе сообщили о завершении герметизации танкера Koala

Водолазы Балтийского филиала наложили металлические листы на повреждённый корпус, используя подводные сварочные аппараты.

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Было выполнено более 50 спусков. Водолазы работали 43 часа, уточнили в спасательной службе. Там добавили, что специалисты приступили к откачке воды из шахты правого борта. Продолжается разогрев мазута в грузовых отсеках, объём топлива около 130 тысяч тонн.

Ранее в Росморречфлоте сообщали, что на танкере Koala в порту Усть-Луга 9 февраля при подготовке к работе главного двигателя произошёл взрыв в машинном отделении. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. В корпусе танкера обнаружены три пробоины. Утечек не зафиксировано.