Туристка из России погибла на Шри-Ланке

Российская туристка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время поездки на известном у путешественников поезде. Как сообщает Telegram-канал Shot, 53-летняя женщина ударилась о камень, когда высунулась из вагона.

По информации канала, россиянка по имени Ольга приехала на остров и хотела прокатиться от станции Бадулла в Коломбо Форт. Утром она села в поезд. Когда состав приближался к городу Элла, в котором расположен знаменитый девятиарочный мост, туристка высунулась из вагона и стала фотографироваться.

В один момент женщина не заметила препятствие и ударилась о него на полной скорости — от удара она сорвалась и упала. Пострадавшую экстренно госпитализировали с серьезными травмами головы, однако медикам не удалось ей помочь. Россиянка скончалась в больнице города Бадулла.