В ФСБ сообщили о предотвращении теракта спецслужб Украины

Его планировали в отношении чиновника в Саратовской области, заявили в Центре общественных связей службы.

Там добавили, что во время задержания злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.

Известно, что это россиянин 1976 года рождения.

«Диверсант прошёл специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения терактов», — отметили в ФСБ.

Там уточнили, что мужчина действовал по указанию куратора: он изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля чиновника.