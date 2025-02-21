Раскрыта сумма иска Авраама Руссо к похитившему его Владимиру Шестопалову

Певец Авраам Руссо подал иск к похитившему его Владимиру Шестопалову на 5 млн рублей. Ранее сторона артиста потребовала 5,7 млн рублей, но суд отклонил документ.

Адвокат Руссо Андрей Алешкин рассказал РЕН ТВ, что в указанные в иске к взысканию 5 млн входят моральный ущерб, компенсация юридических услуг и другие расходы, которые артист понес из-за уголовного дела.

Иск о компенсации появился на сайте судов общей юрисдикции.

Напомним, обвиняемого в похищении Шестопалова отпустили в связи с истечением срока давности. Преступление было совершено почти 20 лет назад. Шесть лет он находился в розыске.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах Руссо. Выяснилось, что он зарабатывает 2-3 млн за выступление.