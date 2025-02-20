Москвичка лишилась полумиллиона при покупке косметики за 450 рублей

Жительница столицы обратилась в полицию после того, как обнаружила отсутствие почти полумиллиона рублей на своем счету после покупки сыворотки для ресниц за 450 рублей на маркетплейсе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

© Вечерняя Москва

— После того как она забрала заказ, женщина обнаружила, что с ее карты пропали 447 тысяч рублей. Зайдя в банковское приложение, она выяснила, что деньги списались за сыворотку, — сказал источник РИА Новости.

Ранее эксперты сообщили о мошеннической схемой на известных маркетплейсах. По их словам, аферисты выманивают у людей логины и пароли от аккаунтов, а затем манипулируют оформленными покупками в приложении. «Вечерняя Москва» узнала, как не попасться на уловки злоумышленников.