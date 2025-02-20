Следственный комитет начал расследование убийства Лермонтова

Следственный комитет России начал расследование обстоятельств смерти знаменитого поэта и писателя Михаила Лермонтова. Об этом рассказал РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

Лермонтов был убит на дуэли в 1841 году в возрасте 26 лет. Поэт стрелялся с отставным майором Николаем Мартыновым 27 июля (15 июля по старому стилю). По мнению Бурляева, пуля вошла в тело Лермонтова «по невероятной для ровной поверхности траектории», и есть сомнения в том, что следствие сразу после его гибели было проведено добросовестно. Парламентарий обратился в Следственный комитет России с просьбой провести расследование обстоятельств смерти поэта.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», — заявил Николай Бурляев.

При этом директор Государственного музея-заповедника Лермонтова Ирина Сафарова ранее отметила, что никаких новых документов в последнее время не появлялось и «невозможно на сегодняшний день поминутно и пошагово воссоздать всю картину дуэли».