При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель

При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб один спасатель, еще один — пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

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Сход лавины произошел в районе балки «Орленок» в Карачаево-Черкесии.

«В результате этого пострадали два спасателя филиала государственного казенного учреждения "Аварийно-спасательная служба Ставропольского края". Из них один человек погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в тексте.

Отмечается, что погиб спасатель первого класса аварийно-спасательного подразделения города Ставрополя Константин Колокольников. Он работал в ПАСС 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии нашли тела двух пропавших туристов, которые попали под лавину. С ними был еще один человек, он смог выбраться самостоятельно.