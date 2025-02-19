Здание Института вычислительной техники горит в Москве

Пожар произошел в здании Института вычислительной техники на юге Москвы. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

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"В здании по адресу Варшавское шоссе, дом 125 с1 произошел пожар", – сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что в здании обрушилась кровля.

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Ранее пожар произошел в строящемся многоэтажном доме в 1-м Тушинском проезде Москвы. Его площадь составляла 40 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 23 специалиста и 11 единиц техники.

Позже возгорание удалось полностью ликвидировать. Как рассказали в МЧС, горели строительные материалы, краски и растворители.