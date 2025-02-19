Два самолета столкнулись в воздухе в штате Аризона

Минимум два человека стали жертвами столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает городская полиция. По словам правоохранителей, оба самолета были одномоторными меньшего размера с неподвижным крылом.

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Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны... в связи со столкновением воздушных судов, — указано в сообщении.

Заявление о произошедшем сделали и представители Национального совета безопасности на транспорте (NTSB), сообщает телеканал Fox News. Они добавили, что в небе столкнулись Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Других подробностей пока не озвучивается. На месте проводится проверка и соответствующие следственные действия.

Ранее сообщалось, что у самолета Як-40, летевшего рейсом Вологда — Санкт-Петербург, отказал двигатель во время полета. Экипаж доложил о проблеме и принял решение о возврате в аэропорт Вологды. Сигнала бедствия самолет не объявлял. Борт совершил штатную посадку.

До этого два российских самолета подали сигналы бедствия при заходе на посадку в аэропорту Барнаула. Воздушные суда следовали в Новосибирск и Новокузнецк, но были вынуждены уйти на запасной аэродром из-за густого тумана.