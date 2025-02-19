В Краснодаре женщина плеснула горячий кофе в лицо бариста

Жительница Краснодара плеснула горячий кофе в лицо бариста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в кафе «Дим кофе». Изначально посетительница поругалась со своим спутником. Когда же мужчина покинул заведение, женщина вступила в конфликт уже с сотрудником кафе. В какой-то момент она плеснула горячий напиток в лицо бариста — состояние последнего не уточняется.

Конфликт женщины и бариста попал на запись камеры внутреннего наблюдения. На получившихся кадрах можно услышать их разговор — сначала женщина заявляет, что сотрудник кафе ее оскорбил, а потом «записал ей в любовники какого-то мужика». После этого женщина бросает в лицо сотрудника стаканчик с кофе.

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