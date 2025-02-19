В ТРЦ «Афимолл» в Москве произошла массовая драка

Массовая драка произошла в ТРЦ «Афимолл» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительным данным, участниками драки стали 50 человек. Подробности и детали произошедшего неизвестны.

Согласно информации ТАСС, в настоящее время полиция Москвы проверяет информацию о драке в ТРЦ «Афимолл». На место были направлены наряды, по прибытии они не зафиксировали никаких противоправных действий.

«Обращений от граждан о каких-либо противоправных действий не поступало. В настоящее время полицейские отрабатывают прилегающую территорию с целью установления обстоятельств возможно имевших место противоправных действий», — сказал собеседник ТАСС, отметив, что также изучается видео с камер наружного наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Красноярске две группы мигрантов устроили драку со стрельбой. Личности участников были установлены, их задержали, у одного был изъят пневматических пистолет. Против двух мигрантов было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, еще троих привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.