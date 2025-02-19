Стало известно о массовой драке в московском торговом центре

В торговом центре «Афимолл Сити» в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

По его информации, в драке, предварительно, приняли участие 50 человек.

Других подробностей случившегося телеканал не приводит.

В январе в Иванове произошла массовая драка подростков в торгово-развлекательном центре «Серебряный город». Две компании несовершеннолетних что-то не поделили, и между ними началась потасовка. Одна группа «забивала руками и ногами» другую.

В декабре сообщалось, что у ресторана на Никольской улице в Москве произошла драка между местным жителем и приезжим с Кубы. По словам очевидца, россиянин ударил иностранца в лицо, потом пнул ногой в голову, из-за чего 35-летний кубинец потерял сознание. Его отвезли в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, перелом челюсти и несколько других тяжелых травм. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 30-летнего жителя подмосковной Шатуры.