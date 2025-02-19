Россиянина зарезали на рынке из-за мандаринов

Суд приговорил 29-летнего жителя Томска к 23 годам колонии особого режима за убийство на рынке. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).

По данным следствия, 18 июля 2023 года томич, находясь в здании Фрунзенского рынка, взял с прилавка фруктового павильона несколько мандаринов и, не расплатившись, направился к выходу из здания.

Один из посетителей заметил его противоправные действия и попытался их пресечь. Возникла потасовка, в ходе которой подсудимый нанес противнику не менее 3 ударов ножом. Один из них оказался смертельным.

В пресс-службе отметили, что свою вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый не признал, от дачи показаний в суде отказался. На предварительном следствии томич не отрицал случившегося, но уверял, что оборонялся.

По его словам, в ходе драки «мандаринки рассыпались», с собой он взял только один мандарин, перед тем, как покинуть место преступления.

Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение мужчине наказания в виде длительного лишения свободы. Суд согласился с прокурором и назначил виновному 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года.

Кроме того, с осужденного по гражданскому иску супруги погибшего взыскано 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что дело «мандаринового убийцы» вызвало широкий резонанс в Томске и области. Жители региона потребовали назначить молодому человеку пожизненное наказание, применить против него «высшую меру социалистической законности», отдать его на практику студентам-патологоанатомам.