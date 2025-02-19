Юрий Антонов получил ножевые ранения на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

Журналисты сообщили, что Юрий Антонов пострадал во время драки рядом с алкомаркетом на Рублевском шоссе в Москве. Ножевые ранения получил он и его 38-летний знакомый. Оба они доставлены в больницу. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

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Пострадавший является тезкой знаменитого певца, который сегодня празднует 80-летний юбилей. Известно, что раненному мужчине 49 лет, он приехал в Москву из Тульской области.

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