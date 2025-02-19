У летевшего в Петербург самолета отказал двигатель во время полета

У самолета Як-40, летевшего рейсом Вологда — Санкт-Петербург, отказал двигатель во время полета, сообщил Telegram-канал Aviaincident. По его данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Вологодское авиапредприятие».

Экипаж доложил о проблеме и принял решение о возврате в аэропорт Вологды. Сигнал бедствия самолет не объявлял. Борт совершил штатную посадку. Информации о снятии воздушного судна с эксплуатации нет.

Утром 19 февраля самолет, летевший из Красноярска, готовился к аварийной посадке в Норильске и больше часа снижал количество топлива в баках. У лайнера не выпускались закрылки. Позже самолет совершил штатную посадку.

Несколькими часами ранее экипаж пассажирского самолета авиакомпании «Азимут», следовавшего из Москвы в Тбилиси, был вынужден вернуться в столичный аэропорт Внуково. Точная причина не уточнялась.

Пассажирский самолет Ан-24 «Полярных авиалиний», выполнявший рейс из Олекминска в Якутск, утром 18 февраля не мог совершить посадку из-за сломанного шасси. Однако спустя некоторое время был объявлен отбой по тревоге, поскольку лайнер благополучно приземлился.