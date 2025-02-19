Россиянина зарезали на рынке из-за мандаринов

Жителя Томска приговорили к 23 годам колонии особого режима за убийство на рынке, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Подсудимый пытался украсть мандарины, но один из посетителей остановил его. Во время драки мужчина нанес оппоненту три удара ножом.

Свою вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый не признал, от дачи показаний в суде отказался. На предварительном следствии он не отрицал случившегося, но уверял, что оборонялся, — сказано в сообщении.

Прокурор просил для подсудимого длительный срок, так как он уже был осужден за тяжкое преступление, связанное с наркотиками, и снова нарушил закон, будучи на свободе по УДО. Кроме того, суд обязал его выплатить 2 млн рублей жене погибшего в качестве компенсации.