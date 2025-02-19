МВД заявило о возможной высылке из РФ участников драки и стрельбы в Красноярске

Иностранцев, которые участвовали в драке со стрельбой в Красноярске, могут лишить российского гражданства и депортировать из РФ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

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По данным ведомства, конфликт произошел вечером 16 февраля на улице Авиаторов. Всех тех, кто нарушил общественный порядок, доставили в отделение полиции и допросили. Кроме того, правоохранители забрали у одного из участников драки пневматический пистолет и отправили оружие на экспертизу.

На двух участников драки уже завели дело по статье о хулиганстве. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. На данный момент правоохранители проверяют законность нахождения иностранных граждан и их близких в России.

В середине февраля в "Кофемании", расположенной на Кутузовском проспекте в Москве, произошел конфликт. По словам свидетелей инцидента, в кафе зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет. В этот момент официанты начали прятать посетителей под столами, некоторые выбежали на улицу.

Сперва сообщалось о звуках стрельбы в заведении, но правоохранители опровергли эти сведения. Менеджер кафе рассказал, что конфликт произошел между двумя посетителями, которые "потолкались две минуты и разошлись".

В результате суд арестовал троих участников драки в кафе. Их признали виновными в мелком хулиганстве. Каждому из них назначили административное наказание в виде 15 суток ареста.