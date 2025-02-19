С наехавшего на женщину и ребенка автоблогера Гаджиева сняли часть обвинений

С российского автоблогера Гаджи Гаджиева, который во время дрифта сбил женщину с коляской, частично сняли обвинения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, СК прекратил ранее возбужденное в его отношении дело по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Адвокатам блогера удалось доказать, что дрифт не представлял угрозы для его машины.

При этом Гаджиев все еще остается под следствием — по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Напомним — дело против Гаджиева возбудили в ноябре. Тогда он, находясь за рулем белой BMW, занимался дрифтом на парковке в подмосковном Одинцово. В какой-то момент парень не справился с управлением и влетел в толпу зевак, которые наблюдали за ним. Машина задела нескольких людей, в том числе девушку с маленьким ребенком. Двое пострадавших были госпитализированы.