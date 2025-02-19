Группу иностранцев задержали за попытку пробраться в Финляндию

В Выборгском районе Ленинградской области задержали группу иностранцев, которые пытались незаконно пробраться в Финляндию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по региону.

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Отмечается, что иностранцам удалось подойти вплотную к российско-финской границе, там их и задержали.

«Также выявлен и задержан иностранный гражданин, оказавший им пособническую помощь в совершении незаконного убытия из России в Финляндию», — говорится в тексте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение государственной границы. Все задержанные в настоящее время находятся под стражей. Им грозит до пяти лет лишения свободы.