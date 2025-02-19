В Ингушетии задержали двух участников ИГИЛ*

ФСБ Ингушетии задержала двух участников «Исламского государства»* (*ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что сотрудники ФСБ задержали двух мужчин 25 и 29 лет. Оба фигуранта проходили религиозное обучение за рубежом — в процессе они попали под влияние радикальных идеологов и были завербованы в террористическую организацию. При этом, присягу ИГИЛ* они дали уже после возвращения в Россию.

Ранее связанный с ИГИЛ* сириец напал с ножом на прохожих в Австрии.

*террористическая организация, запрещенная в России