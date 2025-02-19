Названы причины, по которым внучка экс-мэра Самары Тархова перестала говорить

Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве деда, экс-мэра Самары Виктора Тархова, перестала говорить из-за стресса, пишет «СтарХит» со ссылкой на источники.

По данным портала, полиция 3 февраля задержала 29-летнюю женщину по обвинению в двойном убийстве, деда и бабушки. В СИЗО она пробудет до апреля.

Бельская отказывается сотрудничать со следствием и вообще перестала разговаривать, отметили журналисты.

Специалисты предполагают, что причина ее неадекватного поведения — пережитый стресс, на фоне которого она перестала реагировать на внешние раздражители. По другой версии, преступница могла впасть в состояние сопора, характеризующееся глубоким выключением сознания.

В настоящее время идут допросы свидетелей, проходят судебные заседания. Кроме того, Екатерину ожидает экспертиза в самарской психиатрической больнице, где должны установить, действительно ли внучка Тархова невменяема. Ей предстоит «психиатрическое интервью», тестирование, процедура МРТ головного мозга.

Вместе с тем, по мнению экспертов, Бельская может притворяться больной с тем, чтобы ей смягчили наказание.