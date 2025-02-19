Москвичка потребовала 5,2 миллиона рублей за отказ публиковать порно-ролик

Женщину якобы задержали в Москве за вымогательство 5,2 миллиона рублей у своего знакомого. По неподтвержденной информации, она угрожала ему распространить их интимное видео в Интернете. Об этом в среду, 19 февраля, сообщили соцсети.

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Пара встретилась в начале февраля в спа-центре, после чего они договорились о встрече в отеле. Ночью девушка предложила партнеру записать интимное видео, на что тот якобы согласился.

— Вскоре девушка <...> начала требовать деньги за нераспространение интимного ролика. Сперва мужчина испугался и перевел Даше три тысячи рублей, но потом аппетиты девушки стали расти. В итоге она потребовала передать ей 5,2 миллиона рублей, а также устроить ее на работу с зарплатой 500 тысяч рублей, — написал Telegram-канал Baza.

После этого мужчина обратился в полицию: он вел переписку с девушкой при правоохранителях и назначили ей встречу в ресторане. Девушку задержали, когда он передал ей фальшивые деньги.

Ранее пенсионерка шантажировала своего возлюбленного, грозясь опубликовать в интернете интимные фото. Мужчина неоднократно перечислял ей деньги, но она не собиралась останавливаться и просила еще средства.