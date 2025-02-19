В Карачаево-Черкесии нашли тела двух пропавших туристов

В Карачаево-Черкесии нашли тела двух пропавших после схода лавины туристов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что их тела из-под лавины достал третий турист-альпинист, которому удалось выбраться самостоятельно. Он же вызвал на место спасателей.

Опасность схода снежных масс до сих пор сохраняется в горах Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что после схода лавины в ущелье Танадон пропали 35-летний Владимир Емельянов и 24-летний Данил Кадымов. Они приехали в Дигорию на четвертый ледовый фестиваль «Таймази 2025» из Санкт-Петербурга. Поход туристы совершали самостоятельно, не регистрируясь в МЧС РФ.