В Омской области при пожаре погиб семилетний мальчик

Омские следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетнего ребенка во время пожара.

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Частный дом в поселке Камышловский Любинского района загорелся сегодня около 15 часов дня по местному времени. Мальчик находился в помещении один, его 76-летняя бабушка была во дворе. Она заметила дым и попыталась спасти внука, но не успела. Он погиб от острого отравления угарным газом. Бабушку госпитализировали.

"Дом уничтожен огнем, частично обвалилась кровля", - сообщили в прокуратуре Омской области.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, пожар мог произойти из-за неисправности печного отопления. Точные причины установит пожарно-техническая экспертиза.

Известно, что мама мальчика скончалась в прошлом году. Ребенок проживал вместе с родственниками.