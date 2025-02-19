Мужчина пытался провезти 140 килограммов гашиша в Москву

В Москве задержали мужчину за контрабанду 140 килограммов гашиша.

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Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Межрегиональная транспортная прокуратура признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела <...> Органом расследования установлено, что он (задержанный — прим. «ВМ»), действуя в составе организованной группы, за денежное вознаграждение ввез в Россию более 140 килограммов <...> гашиша, — написали в Telegram-канале ведомства.

Перовский районный суд столицы назначил мужчине наказание в виде заключения под стражу на месяц. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее вещество для создания наркотиков, прекурсоры в металлических бочках, перевозили из Калужской области в Москву под видом партии одежды. Контрабанду удалось пресечь таможенникам.