В Красноярске две группы мигрантов устроили стрельбу

В Красноярске две группы мигрантов устроили драку, которая закончилась стрельбой на одной из улиц города. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Согласно сообщению ведомства, стрельба произошла еще 16 февраля на улице Авиаторов. Личности участников драки были оперативно установлены, после чего нарушителей задержали — в их отношении было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в ходе расследования у задержанных изъяли пневматический пистолет.

«В отношении двоих участников драки следствием МУ МВД России “Красноярское” возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ “Хулиганство”. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Фигурантам уголовного делам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого, трое задержанных привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство”», — сообщили в МВД.

Помимо этого в ведомстве добавили, что к расследованию подключилось Управление по вопросам миграции краевого главка. По итогам расследования управление установит законность нахождения задержанных в России, а также рассмотрит вопрос о выдворении их из страны.