Вор проник в номер россиянина в отеле Таиланда, разрезал чемодан и украл 270 тысяч рублей

Вор проник в номер российского туриста в отеле Таиланда и украл из его чемодана более 100 тысяч батов (около 270 тысяч рублей) наличными. Подробностями истории поделилось местное издание The Thaiger.

Вор проник в номер россиянина в отеле Таиланда, разрезал чемодан и украл 270 тысяч рублей
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Пострадавший россиянин Владимир Т. рассказал полицейским, что кража произошла 12 февраля в отеле Южной Паттайи, когда мужчина находился в своем номере. Преступник, предположительно, таец, зашел туда, разрезал острым предметом чемодан туриста, взял оттуда деньги, ключи от машины и от номера и скрылся.

На следующий день Владимир обратился в полицию и написал заявление. Стражи правопорядка начали расследование, которое осложнилось тем, что камеры видеонаблюдения в отеле не запечатлели злоумышленника. Сейчас следователи просматривают записи с других камер, установленных в окрестностях, пытаясь выследить вора.

Ранее похожая история с ограблением произошла в этой же азиатской стране с туристом из Турции. В День святого Валентина он познакомился с женщиной на пляже, пригласил ее в свой номер и лишился 4 тысяч тайских батов и 600 долларов (всего около 67 тысяч рублей).

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