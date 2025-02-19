Вор проник в номер россиянина в отеле Таиланда, разрезал чемодан и украл 270 тысяч рублей

Вор проник в номер российского туриста в отеле Таиланда и украл из его чемодана более 100 тысяч батов (около 270 тысяч рублей) наличными. Подробностями истории поделилось местное издание The Thaiger.

Пострадавший россиянин Владимир Т. рассказал полицейским, что кража произошла 12 февраля в отеле Южной Паттайи, когда мужчина находился в своем номере. Преступник, предположительно, таец, зашел туда, разрезал острым предметом чемодан туриста, взял оттуда деньги, ключи от машины и от номера и скрылся.

На следующий день Владимир обратился в полицию и написал заявление. Стражи правопорядка начали расследование, которое осложнилось тем, что камеры видеонаблюдения в отеле не запечатлели злоумышленника. Сейчас следователи просматривают записи с других камер, установленных в окрестностях, пытаясь выследить вора.

Ранее похожая история с ограблением произошла в этой же азиатской стране с туристом из Турции. В День святого Валентина он познакомился с женщиной на пляже, пригласил ее в свой номер и лишился 4 тысяч тайских батов и 600 долларов (всего около 67 тысяч рублей).