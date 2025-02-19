В МЧС назвали причину пожара в пригороде Анапы

Наиболее вероятной причиной крупного пожара, который произошел вечером в минувшую пятницу в анапской станице Благовещенской, эксперты МЧС России назвали короткое замыкание. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе краевого ведомства спасателей.

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Предварительно причиной возгорания могло стать также перенапряжение электросети.

По данным МЧС, пожар начался в ресторане "Соль" на Бугазской косе, расположенной рядом с Благовещенской. После чего пламя очень быстро перекинулось на находящееся рядом здание пансионата "Зенит". Причем площадь возгорания быстро увеличивалась и вскоре достигла 1 400 квадратных метров.

Напомним, это происшествие произошло в тех местах, где сейчас полным ходом идет ликвидация ЧС, связанной с крушением танкеров с мазутом в Керченском проливе.

А чуть позже огонь распространился также на штаб волонтеров "Шлагбаум", который располагался в строении на углу между корпусами ресторана и пансионата, и он полностью сгорел.

С места пожара были эвакуированы 26 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работали 79 специалистов и 25 единиц специальной техники.