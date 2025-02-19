Игроки в бильярд устроили поножовщину в Москве и попали на видео

В Москве разгорелся конфликт между двумя мужчинами. Во время драки один из участников, используя нож, несколько раз ударил своего оппонента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как отмечается, 31-летний пострадавший госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред. 52-летнего злоумышленника задержали. Также в сообщении прокуратуры говорится, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Уточняется, что «привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в Басманной межрайонной прокуратуре».

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», поножовщине предшествовал конфликт, возникший из-за неудачной игры в бильярд. Уточняется, что москвичи решили поиграть в бильярдном клубе на улице Казакова в Басманном районе.

«В какой-то момент у мужчин возник спор по поводу выигрыша, и они пошли разбираться на улицу. Там слово за слово, пошли обвинения в жульничестве, а затем все переросло в драку», - говорится в публикации.

Ранее в краснодарском компьютерном клубе Cyber Alliance произошла драка между фанатами команд Team Spirit и Natus Vincere (Na'Vi). Пострадали два человека. Все случилось в заведении на проспекте Константина Образцова. Отмечалось, что ссора завязалась при розыгрыше карт, затем словесная перепалка переросла в драку.